Postapo Krańcowo, 3 tomy za darmo. Klimaty Stalker w polskiej rzeczywistości

Trafiłem przypadkiem i przeczytałem wszystkie trzy tomy. Jest to bardzo wciągający świat z potencjałem. Autor nazywa się Jarosław Domański i jedyne o co prosi udostępniając za free taki kawał dobrej roboty - to polecenie. Co niniejszym czynię. Dajcie człowiekowi trochę atencji bo warto.