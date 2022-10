Popularna markowa odzież zawiera wysoki poziom chemikaliów zaburzających hormony

CEH wysłał noty prawne do Athleta, PINK, Asics, The North Face, Brooks, All in Motion, Nike i FILA w sprawie staników oraz The North Face, Brooks, Mizuno, Athleta, New Balance i Reebok w sprawie koszulek. Testy wykazały 22-krotne przekroczenie bezpiecznego limitu dopuszczalnego przez stan Kalifornia