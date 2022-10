Jesteśmy robieni w ciula?

24.02.22 baryłka ropy kosztowała 94,51$,litr ON na stacjach Orlenu kosztował 5,62zł, przy kursie 4,12zł/$ Wczoraj baryłka ropy kosztowała 93,46$, a litr ON 8,49zł przy kursie 4,84zł/$ Zysk Orlenu w II kwartale to 3,7mld zł netto.