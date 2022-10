2 lata po wyroku TK. Więcej wad wrodzonych, więcej zgonów noworodków i...

„Rozmawiam z pacjentkami przed amniopunkcją i moim obowiązkiem jest powiedzieć, że to inwazyjne badanie, niosące ze sobą pewne ryzyko utraty ciąży. Otóż niektóre kobiety, u których w USG stwierdzono ciężkie uszkodzenie płodu, odpowiadają, że one na to liczą”