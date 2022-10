Szlak zamków gotyckich na Warmii i Mazurach - dlaczego to światowy unikat?

Szlak zamków gotyckich Warmii i Mazur to wyjątkowy i przemyślany układ fortyfikacji lokalizowanych tak, by mieć ze sobą łączność i w razie potrzeby sobie pomóc. W tym filmie pokazujemy osiem najpiękniejszych zamków krzyżackich, biskupich i kapitulnych. Może to będzie zachęta by zobaczyć pozostałe.