Wielka Brytania wprowadza nowe prawo odnośnie pojazdów elektrycznych i ładowarek

Nie naładujesz elektryka w szczycie, ładowanie rozpoczyna się z dziesięciominutowym opóźnieniem, każda ładowarka musi być podłączona do sieci i przesyłać informacje do regulatora. Wszystkie ładowarki prywatne i pracownicze podlegają pod to prawo. Część ustawień da się zmienić, ale nie na stałe.