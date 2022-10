500 plus: ZUS - wstrzymaliśmy wypłatę dla ponad 80 tys. obywateli Ukrainy

Co piąty uchodźca, który uzyskał w Polsce prawo do 500 plus na dziecko, stracił do niego już prawo. Podobnie jest z rodzinnymi kapitałami opiekuńczymi dla Ukraińców – ZUS odbiera im to świadczenie. Powodem są wyjazdy z Polski na okres dłuższy niż 30 dni. ZUS sprawdza, gdzie faktycznie...