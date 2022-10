Azbest szkodliwy? Woj. łódzkie: usuwanie go potrwa jeszcze ponad... 100 lat

Przy obecnym tempie usuwania azbestu całkowite pozbycie się go w woj. śląskim zajmie jeszcze ponad 29 lat. To blisko dwie dekady za długo, bo wg rządowego programu z usunięciem tego materiału powinniśmy się uporać do roku 2032. Ale to i tak dobry wynik: łódzkie będzie potrzebowało 100 lat...