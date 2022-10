Ukraińscy rodzice szukają dzieci wywiezionych do Rosji

Do tej pory udało się sprowadzić do Ukrainy 55 dzieci. Większość z nich to sieroty lub dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej. Niektóre z tych dzieci straciły rodziców już podczas wojny. Kolejne 7962 dzieci ma status przymusowo deportowanych przez kraj agresora. Wśród nich 8 letnia Polina Głagol.