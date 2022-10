Kosztowne loty Elżbiety Witek. Podatnicy zapłacili 260 tys. zł

Do czerwca 2022 r. zagraniczne delegacje marszałek Sejmu kosztowały ponad 258,7 tys. zł. Najdroższy okazał się czterodniowy wyjazd do Kanady. Podróż Elżbiety Witek i osób towarzyszących kosztowała w sumie 145 tys. zł. To więcej niż słynna eskapada Tomasza Grodzkiego do Miami (113,2 tys. zł).