"Proszę nie wracajcie". Wicepremier Ukrainy apeluje do rodaków

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk zaapelowała do swoich rodaków przebywających za granicą, by nie wracali do kraju na zimę. - Widzicie co robi Rosja. Sieci nie przetrwają - powiedziała. Ostanie ataki Rosji na infrastrukturę krytyczną Ukrainy uszkodziły ponad 400 obiektów w 16 regionach Ukrainy.