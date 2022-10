Mazowsze przeznaczy 12 mln zł na in vitro.

Zarząd województwa mazowieckiego wybrał 11 klinik, które do 2025 r. będą prowadzić program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Na ten cel w budżecie Mazowsza zarezerwowano blisko 12 mln zł. To szansa na ponad 2 tys. procedur in vitro