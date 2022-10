Nadmiarowe zgony i dodatki covidowe: debata w NIK. Wnioski zaskakują czy nie?

Włosi byli świetnie przygotowani do pandemii, w Polsce były przypadki potrójnego pobierania dodatków covidowych, nadmiarowe zgony to efekt m.in. ograniczenia działalności szpitali, a gdyby dobrze policzyć lekarzy, okazałoby się, że ich wystarczy - to niektóre wnioski z debaty w NIK.