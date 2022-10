Niemcy legalizują marihuanę. Jest zgoda w rządzie

Rząd federalny Niemiec zatwierdził w środę plany legalizacji marihuany na terenie całego kraju — poinformował minister zdrowia. Zakładają one, że karane nie będzie posiadanie nawet do 30 gramów substancji. Zielone światło musi jednak dać jeszcze Bruksela, która ze sceptycyzmem podchodziła do …