Dziś jest w Luwrze, ale należał do... Polski. Zrabowany obraz Holenderski brzeg…

Nie mamy wątpliwości, że obraz "Holenderski brzeg rzeki" Jana van Goyena, który obecnie znajduje się w Luwrze, pochodzi z naszych przedwojennych kolekcji - powiedział PAP dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu dr hab. Piotr Oszczanowski. To wybitne dzieło i byłoby wskazane, żeby do nas wróciło..