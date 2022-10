PayPal umieścił grzywnę w wysokości $2500 z powrotem do warunków korzystania

Pamiętasz drakońską klauzulę którą PayPal dodał do swoich TOS kilka tygodni temu, która umożliwiłaby im kradzież 2500 dolarów z Twojego konta za każdym razem gdy publikujesz coś co im się nie podoba? Cóż, po tym jak ucichła powszechna krytyka włożyli to z powrotem.