Zginęło 30 wagnerowców, którzy chwalili się w sieci, gdzie stacjonują

Wagnerowcy w obwodzie chersońskim sami ściągnęli na swoje głowy śmierć. Pochwalili się w sieci, gdzie mają siedzibę. I to "na żywo". To wystarczyło ukraińskiemu wywiadowi i artylerii, która uderza z dokładnością do kilkunastu centymetrów. Na skutek ukraińskiego ostrzału 30 najemników Putina zginęło.