Udany atak na polskich komorników

Ktoś wysłał komornikom fałszywą wiadomość e-mail i wyłudził od nich hasła do portalu Krajowej Rady Komorniczej. (...) Osoby, które zdecydowały się przystąpić do tych licytacji, zgodnie z wymogami musiały wpłacić wadium. Problem w tym, że podane konto bankowe należało do złodzieja.