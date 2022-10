Komisarze Europejscy nam mówili: nawet Węgrzy zachowują się rozsądniej od PiS

„Kasa czeka na Polskę, pieniądze są w gotowości. PiS kłamie opowiadając, na co rząd się umówił. Zostaniemy w końcu z dumą, ale bez pieniędzy – to jest chyba ostateczny cel PiS” – mówi Śmiszek, który był częścią delegacji Nowej Lewicy, która poleciała do Brukseli, by rozmawiać o unijnych funduszach.