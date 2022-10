Polska ma pierwsze Bayraktary. Błaszczak: Gotowość bojowa to kwestia dni

"Nie ma nowoczesnego wojska bez dronów; Bayraktary będą wykonywać zarówno misje rozpoznawcze, jak i bojowe. To, co dzieje się na Ukrainie, pokazuje, że to skuteczna broń" - powiedział wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak podczas przekazania sprzętu żołnierzom.