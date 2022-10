Nielegalne Chińskie komisariaty w Holandii.

Chińska policja otworzyła co najmniej dwa biura w Holandii od 2018 roku, nie informując o tym holenderskiego rządu. Istnieją również silne przypuszczenia, że oddziały te są wykorzystywane do wywierania presji na Chińczykach w Holandii. Komisariaty zostały odkryte przez RTL Nieuws i Follow the Money.