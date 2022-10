Naprawdę to powiedzieli w rosyjskiej TV "To wojna przeciwko cywilom", "sadyzm".

Rosyjski socjolog powiedział: "Nie rozumiem, o jakim porządku świata mówimy, skoro atakujemy elektrownie atomowe i obiekty infrastruktury w Ukrainie. To okrucieństwo i sadyzm, wojna przeciwko cywilom. To wojna przeciwko ludziom". Kolejny ekspert go popiera. W studiu konsternacja.