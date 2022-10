Jakimowicz ma radę dla Polaków. Nie ogrzewajcie mieszkań

Prezenter TVP ma radę dla Polaków narzekających na rosnące koszty ogrzewania. Jak twierdzi, odkąd mieszka w swoim apartamencie, nigdy go nie ogrzewał na zimę. Wszystko dlatego, że po prostu lubi jak jest mu zimno. Jego zdaniem, skoro on żyje to znaczy, że każdy przeciętny Polak też może.