Ukradł tramwaj. Chciał poczuć to co tata, który był motorniczym. Areszt na 3 mce

25-latek po prostu wsiadł do tramwaju w zajezdni i pojechał z Katowic do Chorzowa. Po drodze zabierał ze sobą pasażerów. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie, a grozi mu nawet osiem lat pozbawienia wolności. To nie wszystko. Prokuratura zbada postępowanie pracowników zajezdni. Mogło...