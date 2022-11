Ten kraj jest jak Polska. Mieli trudną historią, a rzucili wyzwanie potęgom

Mamy podobną historię, podobne problemy i podobne kompleksy, a jednak poszliśmy różnymi drogami. Polskę i Koreę Południową znacznie więcej jednak łączy, niż dzieli. Choć mało kto by o tym pomyślał. - To, co my nazywamy słowiańską fantazją w Korei również jest bardzo silne. Oba społeczeństwa.......