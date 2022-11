Największy cmentarz w Polsce. To miasto w mieście - ma ponad 70 km dróg

172 ha powierzchni, 70 km dróg, ponad 410 okazów roślin z całego świata, ścieżka historyczna oraz botaniczna.. Nie jest to opis miejscowości turystycznej lub parku krajobrazowego, ale największej w Polsce nekropolii - Cmentarza Centralnego w Szczecinie. Jest to 3 co do wielkości cmentarz w Europie