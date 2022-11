Plan maksimum w Polsce to prawie 12 GW atomu, ale zaczyna się od jednego

Jeżeli okaże się, że w Polsce powstaną dwa równoległe programy jądrowe – rządowy i prywatny, mogłoby powstać do 12 GW mocy tego typu we współpracy z Westinghouse z USA oraz KHNP z Korei Południowej, co potwierdziłoby wcześniejsze szacunki...