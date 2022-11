Godzina prawdy - co zostało ze 100 miliardów euro dla Bundeswehry?

(...) Pełna reanimacja niemieckich sił zbrojnych po trzech dekadach zaniedbań wymaga co najmniej dodatkowych 200 miliardów euro plus szybkiego podniesienia wydatków na obronę do 2% PKB i wieloletniego utrzymywania ich na tym poziomie.