Inflacja. Niedługo zobaczymy dwójkę z przodu - drożeje wszystko!

Choć wielu ekonomistów spodziewało się w październiku inflacji rocznej 18 plus, ta podskoczyła do 17,9 proc.Ale dwójkę z przodu jeszcze zobaczymy, najpewniej na początku 2023 roku. Ceny konsumpcyjne wzrosły miesiąc do miesiąca o 1,8 proc.Takiego skoku nie doświadczyliśmy od kwietnia.Drożeje wszystko