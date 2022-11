92% przemytników nielegalnych imigrantów złapanych przez SG to cudzoziemcy.

Straż Graniczna zatrzymała od początku roku już 390 przemytników nielegalnych imigrantów. 92% z nich to cudzoziemcy. 136, czyli ponad 1/3 z nich to Ukraińcy, 41 to Gruzini, 27 Białorusini, 16 Uzbecy, 14 Mołdawianie. W październiku zatrzymano rekordowo 90 przemytników imigrantów 45 z nich to Ukraińcy