We wrześniu Polska "dopłaciła" do UE. Problemem potrącenia po wyroku TSUE

Łącznie we wrześniu Polska otrzymała z Brukseli tylko 425 mln euro, podczas gdy składka jest wciąż mniej-więcej taka sama i w ostatnim miesiącu sięgnęła 598 mln euro. Powodem są m.in. unijne potrącenia. Wynikają one z tego, że Bruksela ma zastrzeżenia m.in. do polskiego systemu sądownictwa.