Polska chce pozwać KE do TSUE. Chodzi o naliczanie miliona euro kary dziennie

"Najpierw będzie prośba do KE ‘po dobroci’, potem pozew do TSUE za naliczanie kar w związku z Izbą Dyscyplinarną". Dokładnie dzisiaj mija rok, odkąd KE nalicza 1 mln euro dziennie kary za brak zawieszenia stosowania przepisów, odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej SN.