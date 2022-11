Kolejny absurd węglowy=ustawa zapewni pośrednika, wyższe ceny, zamknie sklep PGG

Dziś weszły w życie przepisy umożliwiające dystrybucję węgla przez gminy. Do Polskiej Grupy Górniczej zgłaszają się już samorządy. I co? I to: PGG zainwestowała w sklep internetowy, w którym był tani węgiel. Teraz dostanie pośrednika i węgiel będzie droższy (!), a sklep... przestanie mieć sens.