Łódź. Miasto zapłaci za krzywy chodnik. 310 tys. zł za upadek i jego skutki

Urząd Miasta Łodzi musi zapłacić 310 tys. zł odszkodowania seniorce, która upadła na nierównym chodniku, co skończyło się pobytem w szpitalu i skomplikowaną operacją. Sąd uznał winę miasta, które będzie także wypłacać kobiecie 5 tys. miesięcznej renty. Co Wy na to?