Ostatni polski lotnik walczący o Wielką Brytanię świętował wczoraj 103 urodziny!

Mieczysław Frąckiewicz (Lt John Franklin) to ostatni lotnik Polskich Sił Powietrznych, który brał udział w obronie Wielkiej Brytanii. Do służby w lotnictwie zgłosił się w 1943 r. Po ukończeniu szkolenia na radiooperatora otrzymał przydział do Dywizjonu 304. Został odznaczony Krzyżem Walecznych