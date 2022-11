70 turystów zakładnikami w peruwiańskiej dżungli, powodem szkody środowiskowe

Wśród zakładników są Szwajcarzy, Amerykanie, Hiszpanie, Francuzi i Brytyjczycy. Lokalna ludność domaga się, by rząd Peru wysłał delegację do zbadania szkód wyrządzonych w środowisku w związku z wyciekiem z przerwanego ropociągu Norperuano. Do rzeki Marañon przedostało się już 2500 litrów ropy.