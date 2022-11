Dyr.szkoły do której wpadł Braun "To była napaść,skierujemy skargę do Marszałka"

"To co zrobił nie mieści się w granicach prawa. To nie była kontrola poselska tylko napaść na nas. Podniesionym głosem próbował nas dyscyplinować. Bez naszej zgody nagrywał całe zdarzenie, które na żywo było transmitowane w Internecie. Na filmie zachęcał do wstępowania w szeregi swojej partii"