Nie będziesz mieć niczego! Tylko najem i fabryczny upgrade sprzętowy samochodu

Citroën zamierza wprowadzić modele, których nie będzie sprzedawał a wielokrotnie wynajmował. Po 4 latach samochód trafi do fabryki na odświeżenie - sprzętowy upgrade: wymiana systemu multimedialnego i aktualizacja wyglądu. Na tym samym aucie będzie zarabiał 15 lat a potem go odbierze do recyklingu