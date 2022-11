Przestępca pomówił oficera SG i przyznał się do tego. Sąd i tak skazał oficera

Kiedyś walczył z przemytnikami, teraz sam ma trafić do więzienia. Krzysztof Brańka to emerytowany oficer Straży Granicznej. Został skazany na podstawie zeznań przemytników. Sąd nie wziął pod uwagę jego relacji i skazał go na 2,5 roku więzienia, mimo że przestępca przyznał się do pomówienia oficera…