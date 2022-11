Niemiecka firma zaopatruje rosyjskie bombowce w paliwo. "To udział w wojnie

Niemiecka firma Wintershall Dea, należąca do koncernu BASF, dostarcza paliwo lotnicze do rosyjskich baz, skąd maszyny startują do bombardowania między innymi cywilnych celów na Ukrainie. To sensacyjne ustalenia dziennikarskiego śledztwa "ZDF" i "Der Spiegel". "To nic innego jak udział w wojnie”