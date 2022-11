Ojciec czwórki, dziad szesnaściorga wypowiada się na temat dzietności. I wódy.

- Jeżeli się na przykład utrzyma taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety, piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie - powiedział Jarosław Kaczyński podczas spotkania z wyborcami w Ełku. Odniósł się w ten sposób do niskiego wskaźnika urodzeń.