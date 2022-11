Szwajcaria odmówiła Ukrainie. To dało do myślenia Niemcom

Powołując się na neutralność "w relacjach Rosja-Ukraina" Szwajcaria drugi raz odmówiła przekazania Ukrainie amunicji do dział przeciwlotniczych Gepard. - Co by się właściwie stało, gdyby Niemcy, lub któreś z państw NATO zostało zaatakowane, a amunicja produkowana w Szwajcarii nie została dostarczona