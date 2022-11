Boycott Qatar - zaspamujmy media.

Na oficjalnym koncie Facebookowym Mistrzostw Qatar 2022 są same lajki i serduszka. Może by tak zmienić ten fakt i dodać trochę "wrrr"? W dzisiejszych czasach media to potężne narzędzie. Takie akcje potrafią zmienić podejście sponsorów i mediów. To najprostszy sposób na pokazanie sprzeciwu.