Cannon Fodder: Antywojenne arcydzieło. Szczyt z którego upadło Sensible Software

Cannon Fodder uznawane jest za jedną z najlepszych gier w historii Amigi, ale w swoim czasie wywołało kontrowersje. Był to też szczyt, z którego Sensible Software zaczęło się powoli staczać, popełniając błędy i marnując potencjał serii CF i Sensible Soccer, aż do swojego upadku w 1999 roku.