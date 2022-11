Warto przypomnieć: od 2024 WHO przejmie kontrolę nad rządami w czasie pandemii

Temat nieco ucichł, ale od 2024 to WHO będzie miało pełną kontrolę nad rządami w kwestii "zapobiegania" pandemiom gdyż: "żaden rząd ani żadna instytucja nie są w stanie samodzielnie stawić czoła przyszłym pandemiom". A to wszystko oczywiście pod płaszczykiem naszego zdrowia i ochrony.