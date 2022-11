Płomienna przemowa Sołowiowa do świeżej i jędrnej grupy Junarmii przed wysyłką.

Tak drogie dzieci, teraz wasza kolej, teraz wasza chwila by zdechnąć na ukraińskiej ziemi. Jak tylko osiągnięcie odpowiedni wiek, wyślemy was byście użyźniali czarnoziemy i oddali życie. Walczymy z NATO, my, biedna Rassija, Dawid przeciwko Goliatowi. Idźcie i umierajcie, za Rodinu, za Putinu!