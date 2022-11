Atak Rosji na Ukraine 24.02.2022

Wydanie faktów TVN z 24.02.2022 Tego dnia nie wolno zapomnieć, to jest historia która powinna być pamiętana i zapamiętana na zawsze Wszystkim tym którzy bronią Rosji są po prostu niezrównoważeni albo typowymi chamami, skoro tak ktoś broni Rosji to niech się zastanowi co Rosja zrobiłaby...