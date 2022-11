Twoje nowe auto nie przyjedzie z fabryki w Europie, a z Chin

Jeśli planujesz kupić nowy samochód, to musisz liczyć się z tym, że dotrze on do salonu z odległych zakładów w Chinach, a nie z europejskiej fabryki. Analitycy z firmy doradczej PwC prognozują, że Europa coraz szybciej zmierza w stronę importera samochodów. Już za dwa lata będziemy importować...