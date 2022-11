Protest służb mundurowych. Policjanci domagają się większych podwyżek.

Przed KPRM protestują służby mundurowe. W manifestacji udział wziąć ma około 6 tys. funkcjonariuszy. "Wszyscy wiemy jaka jest inflacja, i to co proponuje rząd, czyli 7,8 proc., to jest nie do przyjęcia. To jest sytuacja, w której szeregi policji i innych służb opuszczą tysiące policjantów."