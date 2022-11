Budka: Po wyborach Ziobro powinien odpowiadać karnie

Po wyborach Ziobro powinien odpowiadać karnie – za to wszystko, co zrobił z polską prokuraturą i sądownictwem przez minione 7 lat, za niezgodne z prawem wydatkowanie środków z Funduszu Sprawiedliwości i wreszcie za działanie na szkodę państwa poprzez blokowanie dostępu do środków z KPO – mówi Budka.